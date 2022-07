கள்ளக்குறிச்சி துயர நிகழ்வு கற்றுத் தந்த பாடம்! தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் விழித்துக்கொள்ள வேண்டும்!

English Summary

A lesson learned All private schools from the Kallakurichi tragedy: கள்ளக்குறிச்சியில் நிகழ்ந்த துயர நிகழ்வு ஒன்று, தமிழகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கும் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துள்ளது.