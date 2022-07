கடலில் 134 அடியில் பேனா சின்னம்! கருணாநிதியின் கம்பீர நினைவிடத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் முயற்சி!

English Summary

Pen symbol at 134 feet in the ocean:கருணாநிதியின் கம்பீர நினைவிடத்துக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் கடலில் 134 அடி உயரத்தில் பிரம்மாண்ட பேனா சின்னம் அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.