Who is the Periyar என்று கேட்பார்கள்... நாங்க சொல்ற பதில் என்ன தெரியுமா? - ராமரை இழுத்துவிட்ட ஆ.ராசா!

சென்னை : நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக எம்.பிகள் ஜெய்ஸ்ரீராம் ஜெய்ஸ்ரீராம் என்று கூச்சலிடும்போது நாங்கள் 'பெரியார் வாழ்க பெரியார் வாழ்க' என்று முழக்கமிடுவோம். பாஜகவினர் Who is the Periyar என்று கேட்பார்கள். ராமரை செருப்பால் அடிப்பேன் என்று கூறியவர் தான் பெரியார் என்று பதில் கூறுவோம் என ஆ.ராசா எம்.பி பேசியுள்ளார்.

சென்னையில் தண்டையார்பேட்டையில் நடைபெற்ற திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறையில் பேசிய தி.மு.க துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா, திராவிட மாடல் பற்றி விளக்கினார்.

மேலும், தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, அனைத்திலும் சம உரிமை ஆகியவற்றை முழுமையாக பெற்றுத் தருவதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி எனப் பேசினார்.