பெரிய விக்கெட்! கமலாலயத்திற்கு காரை விட்ட மூத்த புள்ளி.. வலை போட்டு அதிமுக மீனை பிடித்த தாமரை?

English Summary

A senior leader from AIADMK will reportedly join BJP soon says party sources. அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களாக "ஆஃப்பில்" இருக்கும் மூத்த புள்ளி ஒருவரை பாஜக தங்கள் பக்கம் இழுக்க போவதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.