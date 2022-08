தளபதியை போல மாஸ்க் இல்லாமல் ஜெட் ஓட்டிய பெண்; இதெல்லாம் சாத்தியமா பாஸ்? அறிவியலின் பதில் இதுதான்

English Summary

(விஜய் நடித்த பீஸ்டு பட காட்சிகளை டிரெண்ட் செய்யும் ரசிகர்கள்): In the movie, while piloting the fighter jet, Vijay takes off his oxygen mask and talks. Now, similarly, a female pilot has taken off her oxygen mask and traveled. This news package explains whether this model can really be done.