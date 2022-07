வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு.. ஆக.1ல் அரசியல் கட்சிகளுடன் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை

English Summary

Aadhaar number Linking with voter card: (வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு ஆலோசனைக்கூட்டம்) There is a plan to link Aadhaar number with Voter ID card. An all-party meeting will be held on August 1 at the Chief Secretariat in Chennai to discuss the matter. The meeting will be held under the chairmanship of the Chief Electoral Officer.