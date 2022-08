முக தசை சிதைவு நோய்..சிறுமி தான்யாவிற்கு 8 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை..பழைய முகம்..அம்மா ஆனந்த கண்ணீர்

English Summary

Child Tanya, who is suffering from a rare type of facial deformity, in Savita Medical College: அரிய வகை முக தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தான்யாவிற்கு 8 மணி நேர அறுவை சிகிச்சை. Facial reconstruction surgery has started for a girl suffering from a rare type of facial deformity near Avadi. Tanya's mother Chaubhakyam sheds tears of happiness thinking that her daughter will get a beautiful face like before.