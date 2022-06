சுதந்திர தேவி கண்ணீர் விடுகிறாள்! அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பிற்கு தடை.. பொங்கி எழுந்த ப. சிதம்பரம்

English Summary

Abortion has no constitutional rights says USA Supreme Court: P Chidambaram disappointed with the decision Abortion has no constitutional rights says USA Supreme Court: P Chidambaram disappointed with the decision . அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு சட்ட பூர்வமானது இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.