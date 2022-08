ட்ரிப்பிற்கு கிளம்பிய நடிகர் அஜித்! பைக் நம்பரை சோதித்து பார்த்தால் அதிர்ச்சி! இன்சூரன்ஸ் இல்லையா?

English Summary

Actor Ajith Kumar rides in BMW: Reports say that his bike has no insurance . நடிகர் அஜித் குமார் இன்சூரன்ஸ் இல்லாத பைக்கை ஓட்டி வருவதாக இணையத்தில் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.