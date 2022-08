பிரதமரின் அன்பு கட்டளையை ஏற்போம்.. இந்தியனாய் இருப்போம்! தேசிய கொடியேற்ற சொல்லும் நடிகர் பார்த்திபன்

English Summary

Actor Parthiban Requests All people should hoists flag in their houses: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அன்பு கட்டளையை ஏற்று வீட்டில் அனைவரும் தேசியக் கொடியை ஏற்றுவோம் என்று நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்.