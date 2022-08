பெண் போலீசுக்கே கத்தி குத்து! முதல்வர் ஸ்டாலின் அரசுக்கு தோல்வி! குஷ்புவுக்கு வந்த கோபம்..என்னாச்சு?

English Summary

Actress and BJP member Khushbu has angrily questioned that there is an unsafe situation for women in Tamil Nadu ; தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையே நிலவுகிறது என நடிகையும் பாஜகவைச் சேர்ந்தவருமான குஷ்பு கோபமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.