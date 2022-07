வரலட்சுமிக்கு கொரோனா.. பெட்டில் ஏறி குதித்தும்.. கேமராவை எட்டிப்பார்த்தும்.. வீடியோவில் உருக்கம்

சென்னை: நடிகை வரலட்சுமி தன்னுடைய வீடியோ பதிவில், "கொரோனா நம்மை விட்டு இன்னும் அகலவில்லை... எல்லாரும் மாஸ்க் அணியுங்கள். உடல்நலனை பார்த்து கொள்ளுங்கள்" என்று உருக்கமாக கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Actress Varalakshmi Sarathkumar is dancing and having fun during her quarantine time

கடந்த சில நாட்களாகவே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக பரவி வருகிறது.. கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக, சென்னையில் பொதுமக்களுக்கு மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறுவோருக்கு ரூ. 500 அபராதமாக விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.