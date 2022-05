எடப்பாடி பிரதமரை வரவேற்க ஏர்போர்ட் போனாலும்.. இது ‘மிஸ்ஸிங்’.. எங்கப்பா தொண்டர்களும், கொடியும்?

English Summary

ADMK and other parties missing in welcoming PM modi : பிரதமர் மோடிக்கு சாலை நெடுக அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பில் எங்குமே அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் கொடி காணப்படவில்லை.