உழைப்பாளர் தினத்தில் பிறந்து உழைப்பால் உயர்ந்தவர் அஜித் - பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறிய ஓ.பி.எஸ்.

English Summary

ADMK Co ordinator O.Panneerselvam posted birthday wishes to Ajithkumar in twitter: உழைப்பின் மேன்மையை உலகிற்கு உணர்த்திய மே தின நாளன்று பிறந்து, உழைப்பால் உயர்ந்து, பல கோடி ரசிகர்களின் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டவர் நடிகர் அஜித்குமார் என ட்விட்டரில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார்.