இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை! வைத்திலிங்கத்தை ரவுண்டு கட்டிய அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்!

English Summary

Admk District secreatry and Ex Mp P.Kumar who argued with Admk Deputy co ordinator Vaithilingam Admk District secreatry P.Kumar who argued with Vaithilingam:அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கத்தை பார்த்து, இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை என திருச்சி புறநகர் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் ப.குமார் எகிறிய நிகழ்வு அக்கட்சியின் தலைமை கழகத்தில் நடந்துள்ளது.