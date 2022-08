அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி அப்பீல் வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

English Summary

High Court hearing today Edapadi Palanisamy appeal case: (அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பு ஹைகோர்ட்டில் எடப்பாடி பழனிச்சசாமி அப்பீல் வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை)The appeal petition filed by Edappadi Palanisami against the verdict given by the single judge of the High Court that the AIADMK General Committee meeting is invalid is being heard today. At the same time, a caveat petition has been filed by O. Panneerselvam demanding that no order should be issued without hearing their views.