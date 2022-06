அக்னிபாத்.. நமது ராணுவத்தை இளமையாக்கிவிடும்.. தேசபத்தியை அதிகரிக்கும்.. அண்ணாமலை ஆதரவு குரல்

English Summary

Agnipath Annamalai post in Twitter page: (அக்னிபத் திட்டம் பற்றி பாஜக அண்ணாமலை ட்விட்டரில் விளக்கம்)Under the Agnipath Scheme, the Agniveers will be enrolled for four years, and post-completion, 25% of Agniveers will be selected and enlisted in the Armed forces as Regular cadres. The outcome is not just an increase in strength but creating youths who will act as a talent pool readily available to our society after their 4 year tenure.