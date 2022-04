சிறு வணிகர்களுடன் இணையும் அக்ரோடெக் (Agrotech Mart App) உடன் சிறு குறு மளிகை கடைகளை இணைக்க திட்டம்

English Summary

Agrotech mart app planned to include all small retail grocery shops all over tamilnadu: : அக்ரோடெக் ஒருங்கிணைந்த விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை (AIFPCL) தலைமை நிறுவனமாக கொண்ட அக்ரோடெக் மார்ட் சென்னையை தலைமை இடமாக கொண்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் மளிகை கடை, காய்கறி மற்றும் பழக்கடை வணிகர்களையும் இலக்காக வைத்து கிரானா ஸ்டோர் (Kirana Store) என்ற தளத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது.