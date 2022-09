'இசை வாழ்த்து' பேரன் கொடுத்த பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ்.. பூரித்து எமோஷனலான ஜெயக்குமார்!

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு அவரது பேரன் இசை வாழ்த்து கூறியுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

2011 முதல் 2021 வரையிலான அதிமுக ஆட்சியின் போது சபாநாயகர், நிதியமைச்சர், மீன் வளத்துறை அமைச்சர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்தவர். 1990களில் அதிமுகவில் இணைந்த ஜெயக்குமாருக்கு, 1991ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அந்தத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற பின்னர், ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரிய நபர்களில் ஒருவராக ஜெயக்குமார் மாறினார். இதனால் அப்போதே கால்நடை பராமரிப்பு, மீன்வளம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Recommended Video

How much water does your body need? | தண்ணி குடிக்க Calculation-லாம் வேண்டாம் | Myths Debunked | EP1