’கட்டபஞ்சாயத்து ராஜா' ஓபிஎஸ் பின்னணியில் திமுக! எல்லாத்துக்கும் அவங்கதான் காரணம்! விடாத ஜெயக்குமார்

English Summary

Former Minister Jayakumar has said that the petition given by AIADMK to remove OPS from the post of Deputy Leader of Opposition should be accepted by the Speaker as per law ; அதிமுக சார்பில் ஓ.பி.எஸ்-ஐ துணை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கொடுத்த மனுவை சபாநாயகர் சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்