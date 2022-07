ஓயாத அதிமுக அதிகார போட்டி.. ஈபிஎஸா? ஓபிஎஸா? திமுக கையில் முக்கிய “அஸ்திரம்”

English Summary

AIADMK internal clash grows upto the next level - Key decision is taken by DMK government: அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் மற்றும் கட்சித் தலைமையக பிரச்சனையின் முடிவு திமுக அரசின் கைகளில் உள்ளது.