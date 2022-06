வெங்கடாசலபதி பேலஸ்.. குறிக்கப்பட்ட தேதி, நேரம்! போடப்படும் விதை! எடப்பாடி கேம்ப்பின் மாஸ் பிளான்

English Summary

AIADMK may discuss about single head in their June 23 meeting: What is Edappadi Palanisamy camp plan. அதிமுக கூட்டம் விரைவில் நடக்க உள்ள நிலையில் கட்சிக்குள் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்கள் குஷியில் இருப்பதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.