’எதிர்கட்சி தலைவர்’.. 'மேலிடத்துக்கு’ போனை போட்ட ஓபிஎஸ்! விடாப்பிடி எடப்பாடி.. கைகொடுக்குமா ‘தாமரை’?

English Summary

It has been reported that the AIADMK OPS side has sought the support of the Delhi support for capture the post of the leader of the opposition ; எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை கைப்பற்ற டெல்லி ஆதரவை அதிமுக ஓபிஎஸ் தரப்பு கோரியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.