எடப்பாடிக்கு கை காட்டி “தாமரை”க்கு தலைவலி தரும் சீனியர் ர.ர.க்கள் - மாறுகிறதா தேர்தல் கணக்கு?

English Summary

AIADMK planning to windup BJP alliance and planning to be with Congress: ஓ.பன்னீர்செல்வம் உடனான உட்கட்சிப் பிரச்சனை ஒருபக்கம் நடந்துகொண்டிருக்க பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு காங்கிரஸுடன் இணைந்து 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிட வேண்டும் என்று மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை வலியுறுத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.