சிக்னல் கொடுத்த மேலிடம்! மன்னார்குடிக்கு பறக்கும் ‘தேனி’ எக்ஸ்பிரஸ்! தூதாகப் பறந்த மகளிரணி 'புள்ளி'!

English Summary

It is reported that an executive of AIADMK Sasikala's women's team met O. Panneerselvam in person and discussed the next steps ; அதிமுக சசிகலா தரப்பு மகளிர் அணி நிர்வாகி ஒருவர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.