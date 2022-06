அவர் பதில் வரட்டும் அதுக்குபின் பேசுறேன்! எடப்பாடி பற்றி பூடகமாக பேசிய வைத்தி! அதை நோட் பண்ணீங்களா

English Summary

AIADMK Vaithiyalingam explains about the tussle between O Panneerselvam and Edappadi Palanisamy. அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் உச்சம் அடைந்துள்ள நிலையில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்ச்செல்வம் சார்பாக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமிக்கு இன்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.