மிமிக்கிரி பண்ணிட்டாங்க.. எடப்பாடி பத்தி நான் அப்படி பேசுவேனா? பதறிப்போன பொன்னையன்.. பரபர விளக்கம்

English Summary

All the audio are fabricated, I did not talk against Edappadi Palanisamy says Ponnaiyan . அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவியை கைப்பற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி பணம் கொடுத்ததாக பொன்னையன் பேசிய ஆடியோ நேற்று இணையம் முழுக்க வைரலானது.