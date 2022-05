எப்படியாவது பேசிடனும்.. 3 பக்கமும் நைசாக நெருக்கும் தலைகள்.. ஸ்டாலின் கையில் சீட்டு.. இன்றே மீட்!

English Summary

Alliances parties to meet DMK CM Stalin today as he completes 1 year of TN rule. திமுக கட்சியின் ஓராண்டு ஆட்சி நிறைவு பெற்றதை கொண்டாடும் வகையில் இன்று மாலை கலைஞர் அரங்கில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடக்க உள்ளன.