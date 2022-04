விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தாராளம்! இலங்கை மக்களுக்கு உதவ எம்.எல்.ஏ.க்களின் 1 மாத ஊதியம்!

English Summary

1 month salary of Vck MLAs to help the people of Sri Lanka: இலங்கை மக்களுக்கு உதவும் வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒரு மாத ஊதியம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.