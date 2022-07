இப்போ பேசுனா சரியா இருக்காது! ஓபிஎஸ் பற்றி கேள்வி கேட்டதும்.. சட்டென எடப்பாடி சொன்ன பதில்!

English Summary

Interim general secretary of AIADMK Edappadi Palanichamy said that it would not be right to talk about AIADMK issue as the case is pending in the court.அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நிர்வாகிகள் நீக்கம் செய்வது குறித்த கேள்விக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை சுட்டிக்காட்டி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதிலளித்தார்.