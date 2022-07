ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன்?.. காமராஜ் வீட்டிற்கு வருமான வரித்துறையும் வருகை.. விஜிலன்ஸோடு சேர்ந்து பரபர ரெய்டு

English Summary

Amid the DVAC raid in AIADMK former minister Kamaraj, IT department also joins operation. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டுக்கு இடையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டிற்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளும் சோதனை செய்ய வந்துள்ளனர்.