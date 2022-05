சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாற்றம்... புதிய ஆட்சியராக அமிர்த ஜோதி நியமனம்

English Summary

Amirtha Jyothi appointed as New District collector of Chennai: சென்னையின் புதிய மாவட்ட ஆட்சியராக அமிர்த ஜோதியை நியமனம் செய்து தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளார்.