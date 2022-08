துரோகத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? முட்டி போட்டு முதல்வரான எடப்பாடி! டிடிவி முன்னாள் கொதித்த சிஆர் சரஸ்வதி

English Summary

Former AIADMK official and actress CR Saraswati said Edappadi will not be forgotten as long as the word betrayal exists in the world ; முன்னாள் அதிமுக நிர்வாகியும் நடிகையுமான சி.ஆர்.சரஸ்வதி துரோகம் என்ற சொல் உலகில் இருக்கும்வரை எடப்பாடியை மறக்க முடியாது என்றார்.