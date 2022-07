அண்ணாமலையை பாராட்டிய நீதிபதி சுவாமிநாதன்! பதவி விலக நடவடிக்கை எடுக்கணும்! தலைமை நீதிபதியிடம் மனு

English Summary

Justice G.R. Swaminathan latest news in tamil.(நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் மனு) Justice G.R. Swaminathan praised TN BJP President K Annamalai for exposing the passport scam.