மோதலாம் வா! ஒலிம்பியாட்டுக்கு ஆடியன்ஸாக வந்து.. கிராண்ட் மாஸ்டரையே வீழ்த்திய 7 வயது அரியலூர் சிறுமி!

English Summary

An Ariyalur audience girl wins the game against a Grandmaster in Chennai Chess Olympiad 2022 . சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் ஆடியன்ஸாக வந்த அறியலூரை செர்ந்த 7 வயது சிறுமி ஒருவர் அங்கு இருந்த கிராண்ட் மாஸ்டரையே வீழ்த்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.