இவ்வளவு அழகா பாட்டு பாடுறாரே! அன்புமணி ராமதாஸின் ‘96’! ஆங்கில பாட்டு பாட.. தோழர், தோழிகள் கைதட்ட..!

சென்னை : அரசியல் அறிக்கை என படுபிசியாக இருக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தனது பள்ளிக் கால தோழர்களை சந்தித்தோடு, அவர்கள் மத்தியில் ஆங்கில பாடலை உற்சாகமாக பாடிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியிருக்கிறது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் தொடர்ந்து கட்சியை மறு சீரமைப்பு செய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதோடு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கிராமம் கிராமமாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

முதற்கட்டமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களில் 60 கிராமங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களை சந்தித்த அவர், தர்மபுரி, சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுத்த கட்ட பயணங்களை மேற்கொண்டார்.

Recommended Video

How much water does your body need? | தண்ணி குடிக்க Calculation-லாம் வேண்டாம் | Myths Debunked | EP1