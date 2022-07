42வது அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா! அமைச்சர் பொன்முடி பெயர் எங்கே? வெடிக்கும் புதிய சர்ச்சை!

English Summary

Where is Minister Ponmudi's name in Anna University Convocation?: அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா மேடையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பேனரில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடியின் பெயர் இடம்பெறாதது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.