இது சாதனை! அண்ணா பல்கலை. மாணவ, மாணவியருக்கு வாழ்த்துக்கள்! பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

English Summary

Anna University Convocation: PM Modi to participate in the today event. அண்ணா பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழா இன்று சென்னையில் நடக்க உள்ளது. இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார்.