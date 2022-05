பெட்ரோல் விலையை குறைக்க அண்ணாமலை கோட்டைக்கு போகக் கூடாது.. எங்கே போகனும் தெரியுமா? முத்தரசன் கிண்டல்

English Summary

Annamalai can go to red fort to reduce petrol, diesal price - CPI state secretary Mutharasan requests: பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி அண்ணாமலை கோட்டைக்குப் போவதைவிட செங்கோட்டைக்கு போவது நல்லது என இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.