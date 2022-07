திமுக கழுத்தை பிடித்து தள்ளினாலும் காங்கிரஸ் போக மறுக்குது! அட்டாக்கை ஆரம்பித்த அண்ணாமலை!

English Summary

Annamalai says, Bjp will win 24 seats in tamilnadu:கூட்டணியிலிருந்து திமுக கழுத்தைப் பிடித்து வெளியே தள்ளினாலும் கூட போக மாட்டோம் என அடம்பிடித்து வருகிறது காங்கிரஸ் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.