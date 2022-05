கெடு ஓவர்! நாளை களத்தில் குதிக்கும் அண்ணாமலை.. பெட்ரோல், டீசல் விலைக்கு எதிராக கோட்டையை நோக்கி பேரணி

English Summary

Annamalai to lead the BJP protest against TN govt for not decreasing state tax on petrol diesel tomorrow . தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசு பெட்ரோல் - டீசல் விலையை குறைக்காததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக சார்பாக நாளை போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.