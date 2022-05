திமுக வெங்காயம் மாதிரி.. அந்த 260 பேரை தூக்கிட்டாபோதும்! அடுத்து பாஜக ஆட்சிதான்- அண்ணாமலை நம்பிக்கை

English Summary

Annamalai told that DMK is like Onion and BJP won 2026 elections in Tamilnadu: திராவிட முன்னேற்றக்கழகம் என்பது பெரிய வெங்காயத்தை போன்றது என்றும் உரிக்க உரிக்க ஒன்றுமே இருக்காது எனவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.