அண்ணாத்த நடிகையின் துயரம்.. முகமெல்லாம் காயம்! மாமனார் மீதே பாலியல் புகார் - பேத்தி என்றும் பாராமல்

English Summary

Annatha film actress attacked by her Father in Law and gave Sexual complaint: மாங்காடு அருகே மாமனாரும் மாமியாரும் தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாக துணை நடிகை சிவரஞ்சனா காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்து இருக்கிறார்.