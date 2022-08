ஆஹா! 2 பாக்சை டிக் அடித்த பாஜக.. ஆம் ஆத்மி.. திரிணாமுல் ஓவர்.. அடுத்து திமுக? க்ளூ தந்த அண்ணாமலை!

English Summary

Are BJP and Union govt agencies targetting DMK after targetting TMC and Aam Aadmi? இரண்டு முக்கியமான எதிர்கட்சிகளை மத்திய அரசின் விசாரணை நிறுவனங்கள் குறி வைத்து உள்ளன. வடஇந்தியாவில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் இந்த ரெய்டுகள் அடுத்து தென்னிந்தியாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.