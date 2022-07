மோடி மட்டுமல்ல.. என்னாலயும் முடியும்! அதிமுகவில் ஸ்டாலின் செய்த சம்பவம்.. சத்தமே இன்றி சவுக்கடி?

English Summary

Are CM Stalin and DMK behind the two leaves issue in AIADMK between Edappadi and O Panneerselvam? Are CM Stalin and DMK behind the two leaves issue in AIADMK between Edappadi and O Panneerselvam? அதிமுகவில் பொதுக்குழு மற்றும் ஒற்றை தலைமை விவகாரங்கள் காரணமாக கடுமையான உட்கட்சி பூசல் நிலவி வருகிறது.