ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு வந்துடுங்க! ஓபிஎஸ் போட்ட போடு! வாய்ப்பே இல்லை! 2 பேரிடம் எடப்பாடி சொன்னது என்ன?

English Summary

Are O Panneerselvam and his supporters wants to compromise with Edappadi Palanisamy? அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் மேல்முறையீட்டு விசாரணை இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.