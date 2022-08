ஓடிய வீடியோ.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கிடைத்த கிரீன் சிக்னல்.. சசிகலா பளீர் உத்தரவு! எடப்பாடிக்கு இடமே இல்லை!

English Summary

Are Sasikala and TTV Dinakaran giving green signal to OPS and What will happen to Edappadi? அதிமுகவில் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் அழைத்து இருந்த நிலையில்தான் சசிகலா சார்பாக ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு அமைதியாக தூது ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.