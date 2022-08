நெருங்கி வரும் 7 அம்புகள்! எடப்பாடிக்கு எதிர்பார்க்காத சிக்கல்! ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனைகளா?

English Summary

Are these 7 things going against Edappadi in his political career and What he will do?அதிமுக "இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்" எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக 7 முக்கியமான விஷயங்கள் திரும்பி வருகின்றன.