நடுவில் ஈபிஎஸ்.. பொதுக்குழு மேடையிலேயே மாஜிக்கள் வாக்குவாதம்! பிரிவுக்குள் பிரிவா? -என்னாச்சு?

English Summary

Argument between CV Shanmugam and KP Munusamy near EPS in ADMK general council meet: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தின் மேடையிலேயே எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களான சி.வி.சண்முகமும் கே.பி.முனுசாமியும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.