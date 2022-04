புத்துயிர் பெறும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்! 1.7 கோடி மகளிருக்கு முதல்வரின் முக்கிய அறிவிப்பு!

English Summary

Assurance given by the Chief Minister Stalin regarding Women's Self Help Groups Stalin speech about Women's Self Help Group:மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள 1.7 கோடி மகளிருடைய நிதி சுதந்திரத்தையும் உறுதி செய்ய அரசு முனைப்போடு செயலாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.